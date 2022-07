Milan, Pioli: “Leao può fare ancora di più, non ha abbastanza esperienza”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di uno dei giocatori simbolo della scorsa stagione: Rafael Leao. Il portoghese è definitivamente esploso e ha letteralmente trascinato il Diavolo alla vittoria dello scudetto. Nelle ultime giornate, in particolare, è stato decisivo come nessuno con gol e assist. Ma questo è solo l'inizio: per Pioli il numero 17 rossonero può fare ancora di più. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.