Milan, Pioli: “Nel girone di ritorno voglio vedere una squadra con energia”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Roma, si augura di vedere una squadra con energia nel girone di ritorno. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Voglio vedere una squadra con energia. Una squadra che sappia portare avanti idee con energia senza paura di qualche errore individuale o letture sbagliate. Le squadre forti mantengono il loro modo di giocare per 95 minuti. Passano sopra gli errori gravi, che capitano. Una squadra con energia". Milan, le top news di oggi: Pioli e Mou in conferenza. Piace Berti