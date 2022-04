Milan, Pioli: “Messias e Leao? Anche pochi minuti fanno la differenza”

Stefano Pioli, alla vigilia di Torino-Milan di Serie A, ha parlato della condizione fisica di Junior Messias e Rafael Leao

Stefano Pioli, alla vigilia di Torino-Milan di Serie A, ha parlato della condizione fisica di Junior Messias e Rafael Leao. Nelle ultime partite loro, come tanti altri calciatori, hanno accusato un calo di rendimento. Ma l'allenatore rossonero ci tiene a precisare che tutti i calciatori hanno la sua totale fiducia. Chi parte dalla panchina deve ragionare in un modo semplice: anche pochi minuti possono fare la differenza. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.