Milan, Pioli: “Maldini ha ragione, servono due anni per vincere. Il motivo”

Milan, Pioli riprende Maldini

Stefano Pioli, alla vigilia di Manchester United-Milan, ha spiegato la ricetta per tornare a vincere. E riprende delle parole di Paolo Maldini: "Noi stiamo lavorando per tornare a vincere. Credo che Maldini abbia fatto in passato una dichiarazione molto pertinente: ci vogliono almeno due anni consecutivi di Champions League per crescere di livello. Quindi c'è ancora tanta strada da fare che dobbiamo affrontare con questa convinzione e con questo entusiasmo".