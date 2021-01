Milan, Pioli: “Leao non è Ibra, dobbiamo capire una cosa con lui”

Milan, Pioli su Rafael Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Juventus, ha parlato così di Rafael Leao. Il numero 17 giocherà ancora una volta da prima punta vista l'assenza di Zlatan Ibrahimovic. Due giocatori completamente diversi, che spingono la squadra ad affrontare certe situazioni in maniera diversa. Le dichiarazioni in conferenza stampa sul portoghese: "Leao sta crescendo, non ha le stesse caratteristiche di Ibra e quindi dobbiamo capire bene come servirlo. Vedo in lui grande voglia di crescere e migliorare".