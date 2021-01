Milan, Pioli: “La squadra ha voglia, vi racconto un retroscena dopo la Juve”

Milan, Pioli sulla voglia della squadra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha raccontato un episodio per spiegare la mentalità acquisita dalla sua squadra. Le dichiarazioni in conferenza stampa:

“La mattina dopo la partita la maggior parte dei giocatori hanno chiesto di vedere le immagini per capire dove potevamo far meglio. Fa capire la voglia della squadra e come capisce che ci sono cose buone e cose che si possono sempre migliorare. Ho visto concentrazione e voglia di tornare a vincere. Sul mercato c’è grande condivisione con l’area tecnica. Non dobbiamo farci prendere dalla fretta, qualcosa la faremo. Ma quando ci saranno le occasioni giuste”. Clicca qui per la conferenza stampa integrale >>>