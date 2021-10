Milan, Pioli: “Kessie o Bennacer trequartisti? Ecco il mio pensiero”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato così della possibilità di vedere uno tra Franck Kessie e Ismael Bennacer sulla trequarti

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato così della possibilità di vedere uno tra Franck Kessie e Ismael Bennacer sulla trequarti. Questa la risposta in conferenza stampa alla domanda posta al mister dalla redazione di PianetaMilan.it: "Dall'inizio non credo, ma a gara in corso avere più centrocampisti è sicuramente un vantaggio e può essere un'opzione".