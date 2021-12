Milan, Pioli: “Kalulu? Il fatto che possa giocare in più ruoli è importante”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana ha parlato di Pierre Kalulu

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana. Il tecnico si è soffermato su PierreKalulu, difensore rossonero: "Sta crescendo tanto. Per un difensore capire quando temporeggiare e quando attaccare è fondamentale. Il fatto che possa giocare in più ruoli è importante". Ecco le altre dichiarazioni di Pioli.