Milan, Pioli: “In sette possono vincere Scudetto e arrivare in Champions”

Milan, Pioli sulla corsa ai piani alti

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Crotone, ha parlato della corsa allo scudetto e alla Champions League, quest’anno più avvincente che mai. Ecco il suo pensiero in conferenza stampa: “La mia unica preoccupazione è mantenere alti i livelli della mia squadra e migliorare. Finora è stato tutto positivo, ma possiamo migliorare tutto. La preoccupazione deve essere solo sulla nostra prestazione. La classifica vede le più forti sette davanti e tutte possono vincere lo Scudetto e arrivare in Champions. Sono tutte da temere e da sfidare fino alla fine. Solo quattro saranno soddisfatte e tre deluse, noi non vogliamo far parte di quelle tre. Sono determinanti le ultime cinque o sei partite”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>