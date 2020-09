Milan, Pioli: “Ibrahimovic mi ha stupito per una cosa in particolare”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Bodo/Glimt, si è detto stupito in conferenza stampa da Zlatan Ibrahimovic per una cosa in particolare. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Mi ha stupito la sua buonissima condizione. Prima di Dublino ha avuto qualche piccolo acciacco, quindi pensavo potesse accusare qualche difficoltà. Invece si è fatto trovare pronto fisicamente e mentalmente”.

