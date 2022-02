Milan, Pioli: “Ibrahimovic lavora ancora a parte. Su Ballo-Toure…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic e di Ballo-Toure. Ecco cosa ha detto

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. In primo piano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic e di Ballo-Toure: "Ibrahimovic lavora ancora a parte, vediamo nei prossimi giorni. Se Ballo-Toure può giocare? Si aggregherà oggi. Perché ha avuto un infortunio in Coppa d'Africa. Ieri ha fatto un provino a parte e ha dato risultati positivi. Vediamo nell'allenamento di oggi. Intanto il Milan pensa a un colpo dalla Roma di Mourinho.