Milan, Pioli: “Ibra ci ha aiutato a crescere, bravi i suoi compagni a seguirlo”

Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e dell'importanza dello svedese per la squadra. Le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ibra ha alzato il livello di intensità, qualità e carisma. Ha aiutato tutti a crescere. I suoi compagni sono stati molto bravi a seguirlo. Tutti noi siamo cresciuti e diventati una squadra di alto livello che sta lottando per un obiettivo importante".