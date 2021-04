Milan, Pioli: “Gioco o risultati? Ogni squadra ha la propria identità”

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato di due diverse filosofie di gioco apparentemente opposte. Questo il suo pensiero

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato di due diverse filosofie di gioco apparentemente opposte. Questo il suo pensiero in conferenza stampa: "Ogni allenatore e ogni squadra ha una propria identità. La cosa più importante è giocare un calcio adatto alle proprie idee e qualità. E' chiaro che cerchiamo di giocare bene per arrivare alla vittoria. La vittoria resta comunque la cosa più importante. Noi abbiamo il nostro modo di giocare e i giocatori sono contenti di quello che facciamo. Questo è un passaggio molto importante che ci permetterà di diventare vincenti". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli