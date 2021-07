Milan, Pioli: “Futuro Kessie? Sta bene con noi” | News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha parlato di Franck kessie, centrocampista rossonero

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa nel giorno del raduno rossonero. Il tecnico ha parlato del futuro di Franck Kessie: "Futuro Kessie? Il mio è un ruolo diverso da quello della società, non faccio i conti. So quello che pensiamo noi di Franck, so che sta bene con noi. Oltre non posso dire".