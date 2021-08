Milan, Pioli esalta Tonali: “Ora è completo. Mi aspettavo questa crescita”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Cagliari, ha parlato della crescita costante di Sandro Tonali. Questo il suo elogio in conferenza stampa

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Cagliari, ha parlato della crescita costante di Sandro Tonali. Questo il suo elogio in conferenza stampa: "Volere a tutti i costi il Milan significa aver capito di essere in un ambiente ideale. Essere orgoglioso dei colori indossati tutti i giorni. Fanno la differenza queste cose. Sentiamo la responsabilità, ma è anche un piacere difendere questi colori. Mi aspettavo questa crescita, ha tutto per essere completo e un tuttocampista. Crescita costante, ma ha avuto momenti difficili ed è normale. Bisogna conviverci e lavorare per migliorare. Ha fatto tutto questo e ora è più lucido. Ora è completo". Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni di mister Stefano Pioli