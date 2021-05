Milan, Pioli: “Donnarumma? Il 24 maggio si tireranno le somme” | News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita con il Torino ha parlato di Donnarumma

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Pioli si è soffermato sul futuro di Gianluigi Donnarumma: "Gigio è un professionista. Punto. Attaccatissimo a noi e al nostro momento. Come tutti noi è concentrato sulle ultime tre. Il 24 maggio si parlerà di com'è andata e del futuro. Prima nessuno lo farà. Sappiamo di aver vinto una partita importante, ma ora concentrati sulla prossima". Sempre a proposito di calciomercato: ecco le mosse di Maldini per la Champions.