Milan, Pioli: “Donnarumma è concentrato, di problemi si parla solo all’esterno”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha chiarito la questione Gianluigi Donnarumma. Il portiere è concentrato e non ci sono problemi

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha chiarito la questione Gianluigi Donnarumma. Il portiere è concentrato e non ci sono problemi. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Donnarumma? Lo vedo sereno e concentrato. Penso sia l'abbinamento migliore per prepararsi al finale di stagione. Tra tutte le cose positive ci sta anche un piccolo errore. Non dimentichiamoci di tutte le cose positive che ha fatto. Non ci sono problemi, se ne parla solo all'esterno. Qui pensiamo solo al finale di stagione. Io ho detto che la stagione doveva migliorare il piazzamento scorso. Se pensiamo che oggi abbiamo gli stessi punti della scorsa tutta stagione, con in più aver giocato l'Europa League. Significa che siamo cresciuti. Siamo vicini a un obiettivo importante, dobbiamo fare il meglio da qui alla fine".