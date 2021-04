Milan, Pioli: “Distrazioni rinnovi? Nessuna. Vedo una squadra attenta”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Genoa, ha detto la sua su eventuali distrazioni causate dai rinnovi di contratto. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Genoa, ha detto la sua su eventuali distrazioni causate dai rinnovi di contratto. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Per noi non ci sono. Quando entriamo a Milanello lavoriamo secondo i nostri principi, vedo una squadra attenta, concentrata e vogliosa. Sappiamo il percorso che abbiamo fatto, siamo a metà della salita. Finché non vedi la fine, non puoi alzare la testa. Dobbiamo pedalare". Intanto ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Genoa: quasi tutto deciso