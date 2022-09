Milan, Pioli: “De Ketelaere fa tutto ciò che gli chiedo, cerchiamolo di più”

Stefano Pioli, alla vigilia di Sampdoria-Milan di Serie A, ha parlato della crescita di Charles De Ketelaere e dà un consiglio alla squadra in vista delle prossime partite. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

Su De Ketelaere: "De Ketelaere sta facendo ciò che gli sto chiedendo, ma anche lui ha bisogno del tempo necessario. Lo vedo in crescita e volenteroso. Brahim Diaz lo conosco bene, ha velocità e agilità, brillantezza che può darci superiorità. Mi chiederete sempre di chi non gioca, ma siamo tanti e scelgo di volta in volta".

Cosa ha visto fin qui e cosa si aspetta ancora da De Ketelaere: "Credo che possiamo cercarlo di più, ha qualità e forza fisica per reggere l'avversario in pressione. Quindi può ricevere spalle alla porta, fidandoci di più di lui. Deve capire meglio come accordare il gioco e quando andare in profondità".