Milan, Pioli: “Cardinale? Siamo in buone mani. Ottima impressione”

Stefano Pioli , alla vigilia del derby Milan-Inter di Serie A, ha parlato del passaggio di consegne da Elliott a Gerry Cardinale . L'allenatore rossonero ha avuto ottime impressioni quando ha conosciuto il numero uno di RedBird e giura che il club rossonero sia in buone mani. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"So che saranno presenti e che incontreranno la squadra. Ho conosciuto Cardinale e ho avuto un'ottima impressione. Elliott ha riportato il Milan a essere competitivo e sono sicuro che anche la nuova proprietà abbia le stesse ambizioni. Siamo in buone mani". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli