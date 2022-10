Pioli: “Non ho parlato con Cardinale. Voleva la squadra concentrata”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Juventus, ha parlato della presenza di Gerry Cardinale a Stamford Bridge in occasione della partita di Champions League. L'allenatore rossonero dice di non aver avuto occasione di parlare con il numero uno di RedBird che, dal canto suo, voleva tenere la squadra concentrata. La prestazione, inoltre, non può averlo sicuramente appagato. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.