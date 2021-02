Milan, Pioli: “Capello e Sacchi? Sempre attento alle loro opinioni”

Milan, Pioli su Capello e Sacchi

Nella giornata di ieri l’ex allenatore Fabio Capello è stato gradito ospite a Milanello. Un occasione per Stefano Pioli per parlare delle sue gesta rossonere del passato in conferenza stampa. Non solo ‘Don Fabio’, il tecnico del Milan ha parlato anche di Arrigo Sacchi. Le dichiarazioni: “Capello? Sicuramente parliamo di un allenatore che al Milan ha ottenuto grandi risultati. Lui e Sacchi ci seguono con particolare affetto e non può che farci piacere. Sono sempre attento alle loro valutazioni e opinioni. C’è sempre da prendere qualcosa. Speriamo di renderli soddisfatti”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>