Milan, Pioli: “Calabria giocatore intelligente, non ha mai smesso di lavorare”

Milan, Pioli su Calabria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato della crescita esponenziale di Davide Calabria. Le dichiarazioni in conferenza stampa: “Credo che nella crescita di Davide tanti meriti siano suoi. Nelle mie scelte dell’anno scorso, in cui è stato anche penalizzato, non ha mai smesso di lavorare. Ora si è meritato la mia fiducia con le sue prestazioni in partita e allenamento. Ha anche una serenità interiore. È molto intelligente e difficilmente cambia scelta. Ci dà tante soluzioni. Non possiamo che essere soddisfatti. Deve continuare così, ha ampi margini di crescita”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>