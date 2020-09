Milan, Pioli: “Brahim Diaz? Può fare meglio, sulla sua posizione…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato della prestazione di Brahim Diaz a Crotone e non solo. Queste le sue parole alla vigilia di Rio Ave-Milan: “Contro il Crotone ha preso delle buone posizioni. Era la prima partita da titolare, può fare meglio a livello di intensità. Deve determinare un po’ di più. E’ pronto, ho tre giocatori che possono giocare con gli esterni. Decido domani. Lo spagnolo meglio a destra o a sinistra? Non ha difficoltà, sa leggere gli spazi e occuparli bene. Non credo cambi tanto per lui“.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>