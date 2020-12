Milan, Pioli: “Brahim Diaz? La sua posizione e la differenza con Calhanoglu”

Milan, Pioli sulla posizione di Brahim Diaz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Sampdoria-Milan, ha parlato della posizione in campo ideale per Brahim Diaz. Queste le dichiarazioni del mister rossonero: “Utilizzo i giocatori dove possano esprimersi in maniera migliore. Brahim Diaz e Calhanoglu sono due trequartisti, uno preferisce il centro destra, l’altro il centro sinistra. Poi tante volte giochiamo col falso nueve, spesso anche quando gioca Ibrahimovic. L’importante è che i due giocatori diano soluzioni fra le linee ed altri in profondità“. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli >>>