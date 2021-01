Milan, Pioli: “Brahim Diaz e Hauge hanno qualità, lo hanno dimostrato”

Milan, Pioli su Brahim Diaz e Hauge

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, si è soffermato sulle qualità di Brahim Diaz e Jens Petter Hauge. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa:

“La personalità ce l’hanno e hanno anche dimostrato le loro qualità. Mi aspetto sempre il massimo, perché hanno le qualità anche per le giocate vincenti. Hanno già dimostrato, ma devono continuare a crescere. Se siamo i più giovani in Europa bisogna dare il tempo ai giovani, soprattutto stranieri, di trovare equilibrio. Hanno però atteggiamento e testa giusti”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale >>>