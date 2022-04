Milan, Pioli: “Brahim Diaz ha avuto un calo, ma ci tornerà utile”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Genoa, ha parlato del momento non brillante di Brahim Diaz. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli , alla vigilia di Milan-Genoa, ha parlato del momento non brillante di Brahim Diaz . Lo spagnolo, dopo un inizio di stagione brillante, ha accusato un calo di rendimento evidente che, spesso e volentieri, gli è costato il posto da titolare. Franck Kessie, da trequartista, garantisce infatti una fisicità differente ed un equilibrio maggiore. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Un calo lo ha avuto come è normale che sia in una stagione molto impegnativa. Penso che abbia fatto anche belle partite dopo il Covid, poi ho fatto anche scelte diverse. Però ci tornerà utile".