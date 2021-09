Milan, parla Krunic: “Infortunio? Solo un affaticamento muscolare”

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa con la sua Nazionale tranquillizzando tutti sulle sue condizioni

Rade Krunic , centrocampista del Milan , ha parlato in conferenza stampa con la sua Nazionale, la Bosnia e sottolineato quanto segue: "Mi fa piacere aver giocato di più nel club in questo inizio stagione. Fa bene per il morale essere in ritmo anche per la Nazionale. Spero di continuare così".

Krunic non ha giocato in Francia-Bosnia per un problema al polpaccio. Il centrocampista del Milan, classe 1993, ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute. "Per fortuna è stato solo un affaticamento muscolare. Con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiare niente. Per quanto riguarda la partita col Kazakistan, sarò sicuramente al 100%. Per quanto riguarda il Kuwait decideremo stasera". Milan, Giroud ha il CoVid: ecco quando potrebbe rientrare >>>