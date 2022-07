Milan, Origi: “Lukaku? Sarà bello giocarci contro. Su De Ketelaere…”

Divock Origi, attaccante del Milan, ha parlato del ritorno in Serie A di Romelu Lukaku e non si è espresso sull'obiettivo di calciomercato Charles De Ketelaere

"De Ketelaere? Ai dirigenti non posso dire nulla perché qualsiasi decisione sarà quella giusta. Lukaku è un grande giocatore, ci conosciamo da quando eravamo ragazzini ed è bello per la Serie A averlo. Per me è bello avere in campionato così tanti giocatori di livello, voglio giocarci contro". Milan, Divock Origi si presenta in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni