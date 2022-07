Milan, Origi si presenta in conferenza stampa: ecco data e ora / PM News

Divock Origi è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il belga, dopo un giorno di permesso, si è presentato oggi a Milanello, ma non si è allenato con il gruppo a causa di un infortunio rimediato a fine maggio. In attesa del suo rientro in campo, l'attaccante classe 1995 si presenterà in conferenza stampa. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione Origi parlerà giovedì 7 luglio alle ore 14. Centrocampo, ecco chi piace al Milan. Le ultime news di mercato >>>