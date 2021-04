Milan, nuova iniziativa per le conferenze stampa: traduzione simultanea in LIS

Il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha comunicato l'introduzione di una bellissima novità: la traduzione simultanea in LIS delle conferenze

La crescita del Milan si vede anche dalle piccole (grandi) cose. Dopo la notizia di una top sponsorizzazione come quella con BMW, il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato una novità di livello per quanto riguarda le conferenze stampa. A partire da domani, le parole di Stefano Pioli saranno tradotte simultaneamente in LIS, vale a dire nel linguaggio dei segni. Una iniziativa possibile grazie ad una collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi. Ecco il comunicato rossonero. Intanto mister Delio Rossi ci ha parlato del suo ex giocatore Ilicic: ecco perché servirebbe al Milan