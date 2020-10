Milan News, Pioli: “Difficilmente potevamo pensare a questi risultati”

Pioli e la striscia positiva del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Udinese-Milan, ha parlato in conferenza stampa dei miglioramenti evidenti della squadra. Una crescita che il mister rossonero si augurava, che ha rappresentato una piacevole sorpresa. Questo il suo pensiero: “Non sono stupito perché ho avuto sempre grande fiducia nei miei ragazzi. Speravo in questa crescita, poi è chiaro che difficilmente qualcuno poteva pensare a questi risultati. So che abbiamo qualità ma arriveranno le difficoltà. L’Udinese è una squadra forte che ha raccolto meno di quanto seminato”.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA DI MISTER PIOLI >>>