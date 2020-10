Milan News, Pioli: “Contro il Celtic brutta gestione sullo 0-2, però…”

Celtic-Milan, il pensiero di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre Milan-Roma, è ritornato su Celtic-Milan di Europa League. L’allenatore ha difeso la squadra così dopo una gestione morbida dopo lo 0-2: “Una squadra che ottiene certi vantaggi non deve assolutamente lasciarli. Dobbiamo continuare a giocare il nostro calcio con qualsiasi risultato. Non è sempre così facile dominare e controllare tutte le partite. Il Celtic nel secondo tempo ha cambiato posizioni, non siamo riusciti ad essere sempre aggressivi e altri come ci piace fare, ma è anche vero che il terzo gol l’abbiamo segnato su un recupero alto. La squadra forte mantiene i vantaggi per tutta la partita. Non è il mio momento, ma quello del Milan e dobbiamo continuare così, non abbiamo ancora fatto niente”.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA DI MISTER PIOLI >>>