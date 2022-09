Milan-Napoli, Pioli su Krunic: “Giocatore intelligente. Sta bene”

Le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, sfida valida per la 7^ di Serie A

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa oggi a Milanello di Milan-Napoli , partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 . Tra gli argomenti trattati dall'allenatore del Milan , anche l'importanza tattica e l'attuale condizione fisica di Rade Krunic :

"Sta bene, quando arrivi da un infortunio non hai una condizione ottimale. È un giocatore intelligente, vedremo a partita in corso come cambiare eventualmente".