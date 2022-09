Milan-Napoli, Pioli sul cambio modulo: “Lo abbiamo provato”

Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, sfida valida per la 7^ giornata di Serie A

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa oggi a Milanello di Milan-Napoli , partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 . Tra gli argomenti trattati dall'allenatore del Milan , anche la possibilità prossimo o futura di un cambio modulo :

"Il cambio di modulo lo abbiamo provato. Non credo sia l'assenza di un giocatore a farci cambiare un sistema di gioco che ci vede in campo in modo equilibrato. Ovviamente bisogna sfruttare le caratteristiche di ogni giocatore". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Pioli >>>