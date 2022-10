Milan-Monza, data e orario della conferenza stampa di Pioli | PM News

La conferenza stampa di Stefano Pioli (allenatore AC Milan) in vista di Milan-Monza (Serie A 2022-2023) | News (Getty Images)

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenterà in conferenza stampa Milan-Monza, partita dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023. La partita sarà in programma, come noto, sabato 22 ottobre alle ore 18:00 a 'San Siro'.