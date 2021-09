Milan, Messias ammette: “Anche il Monza era interessato” | News

Junior Messias, neo attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa a Milanello, ammettendo l'interesse del Monza

Junior Messias, attaccante del Milan, ha parlato nella giornata di oggi in conferenza stampa. Messias ha ammesso un interesse da parte del Monza di Berlusconi e Galliani. Ecco cosa ha detto: "Si c’era l’interesse del Monza, ma quando c’è di mezzo il Milan è difficile per tutti. Maldini e Massara? Mi hanno studiato, hanno visto qualcosa di importante, altrimenti non mi avrebbero preso. Sanno cosa posso dare". Ecco le altre parole di Messias.