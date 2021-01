Milan, Meite: “Paragoni con Gullit e Desailly? Io devo fare la mia storia”

Milan, Meite e i paragoni illustri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Soualiho Meite, centrocampista del Milan, si è presentato oggi in conferenza stampa. Paragoni illustri per il neo rossonero, che però non si sbilancia e si dimostra maturo e concentrato sul suo percorso. Le dichiarazioni: “Quando sento il nome di Gullit a me fa piacere, anche se non l’ho visto giocare. Sappiamo tutti che è un grande giocatore e mi fa molto piacere. Conosco Desailly perché sono francese, è un bel giocatore, però lui è lui e io sono io. Ha fatto bene, però io devo scrivere la mia storia“. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Soualiho Meite >>>