Milan, Mandzukic: “Ruolo? Me l’ha chiesto Pioli. Ecco la risposta” | News

Ultime Notizie Milan News: Mandzukic parla di Pioli

MILAN NEWS – Mario Mandzukic, attaccante del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa. Mandzukic ha parlato di Stefano Pioli, tecnico rossonero.

"Si è vero sono molto ambizioso. Lo sono sempre stato. Sono contento di essere qua, ma il percorso è ancora lungo. Se continueremo così, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Pioli? Ci ho parlato, mi sono trovato molto bene con lui, è una persona positiva. La mia posizione in campo? Me l'ha chiesto anche lui. Sono pronto a ricoprire qualsiasi ruolo per il bene della squadra".