Milan, Maignan: “Non arrivo per far dimenticare Donnarumma”

Mike Maignan, dal ritiro della nazionale francese, ha rilasciato alcune dichiarazioni da portiere del Milan. Le parole su Donnarumma

Dopo le visite mediche e la firma del contratto, Mike Maignan è diventato ufficialmente un giocatore del Milan. Dal ritiro della nazionale francese, il nuovo portiere rossonero ha parlato del suo trasferimento, riferendosi anche a Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "So che il Milan è un grande club, c'è molta pressione. Non arrivo per far dimenticare Donnarumma, arrivo per essere me stesso e per fare il mio lavoro". Ecco le prime parole di Mike Maignan da giocatore del Milan