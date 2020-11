Milan-Lille, Pioli: “Calo d’attenzione? No, sappiamo cosa fare” / News

Milan-Lille, la sicurezza di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Lille, ha parlato in conferenza stampa. Rischio calo attenzione? Ecco perché non succederà: “Credo proprio di no perché la nostra forza è sempre stata l’equilibrio. Sappiamo bene cosa dobbiamo fare in campo e dove dobbiamo migliorare. Sappiamo anche i vantaggi che ne derivano da certi nostri comportamenti. Le squadra ci mettono sempre più in difficoltà, quindi non c’è motivo di abbassare l’attenzione. Non abbiamo fatto ancora niente quindi abbiamo tanta voglia di migliorare”.

