Milan-Lille, l’ex Kjaer: “Periodo importante in Francia, vi spiego” | News

Milan-Lille, Kjaer parla della sua ex squadra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato in conferenza alla vigilia di Milan-Lille. Il danese è un ex della sfida vista la sua esperienza nel club francese dal 2013 al 2015, in cui ha totalizzato 66 presenze e un gol. Queste le dichiarazioni sul suo passato: “Ci sono tanti momenti che significano tanto. Ovviamente il periodo che ho fatto a Lille è stato importante, dove ho dovuto iniziare da capo. Periodo bellissimo e importante dove è nato mio figlio. Lì avevamo una squadra molto forte, poi ovviamente ora la squadra è cambiata completamente. Rimane una società forte e importante“.

