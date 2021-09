Milan-Lazio, Pioli: “Sarri è un allenatore di grande livello”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato del collega Maurizio Sarri alla vigilia di Milan-Lazio. Le sue parole in conferenza stampa

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Lazio , partita della 3^ giornata di Serie A in programma domani, alle ore 18:00 , a 'San Siro'. Interrogato sulla sua 'sfida a distanza' con Maurizio Sarri , allenatore della Lazio , Pioli ha dichiarato quanto segue.

"Le mie motivazioni sono sempre al massimo. Stiamo parlando di un allenatore che ha vinto in Italia e in Inghilterra e quindi un allenatore di grande livello. Non è comunque la nostra sfida, ma quella delle nostre squadre". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza >>>