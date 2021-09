Milan-Lazio, Pioli: “Messias non sarà con noi le prossime partite”

Junior Messias sarà out dai convocati per Milan-Lazio. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, lo ha ammesso in conferenza stampa a Milanello

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Lazio, partita della 3^ giornata di Serie A in programma domani, alle ore 18:00, a 'San Siro'. Interrogato sulla condizione atletica di Junior Messias, ultimo acquisto del Milan nel calciomercato estivo che, finora, ha svolto allenamento personalizzato, Pioli ha detto quanto segue.

"Io considero la rosa profonda e siamo migliorati da questo punto di vista. Messias è ancora un po' indietro e non sarà con noi le prossime partite".