Milan-Lazio, Pioli: “Bakayoko è ancora un po’ indietro” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, nel corso della conferenza stampa pre Milan-Lazio ha parlato anche di Bakayoko

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio. Pioli si è soffermato anche sulle condizioni di Bakayoko, ancora indietro con la preparazione. Ecco cosa ha detto: "Messias è ancora un po' indietro e non sarà con noi le prossime partite. Bakayoko è ancora un po' indietro e mi auguro di avere tutti in condizione omogenea nelle prossime partite. Il nostro obiettivo è cercare di essere sempre competitivi". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza >>>