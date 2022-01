Milan-Juventus, giorno e orario della conferenza di Pioli | PM News

Domenica si gioca Milan-Juventus. Ecco quando Stefano Pioli, tecnico rossonero, parlerà in conferenza stampa a Milanello

Domenica sera c'è in programma Milan-Juventus gara valida per la 23° giornata di Serie A. Sabato, come di consueto parlerà Stefano Pioli dal centro sportivo di Milanello. Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, Pioli inizierà la conferenza a partire dalle 14:15. La conferenza stampa si terrà via Zoom, visto che i giornalisti non saranno presenti nel centro sportivo di Carnago. Il tutto, ovviamente, verrà seguito in diretta anche sul nostro sito. Intanto ci sono novità importanti di calciomercato sul difensore.