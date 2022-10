Milan-Juventus, Allegri: “Non concediamo ripartenze e spazi a Leao”

Massimiliano Allegri , alla vigilia di Milan-Juventus di Serie A, vuole assolutamente evitare di scatenare la velocità di Rafael Leao . Il portoghese, aggiunge, non è il solo calciatore tecnico da monitorare con attenzione: queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

Sulle soluzioni tattiche per Milan-Juventus: "Per evitare situazioni in campo aperto dovremo essere bravi a non concedere ripartenze e spazi a Leao. Poi il Milan ha anche altri giocatori oltre Leao, ma hanno anche Giroud, De Ketelaere e altri giocatori molto tecnici. Serve una partita bella sotto tutti i punti di vista, tecnica, personalità, con forza mentale nello stare in campo. A Milano le partite non finiscono mai".