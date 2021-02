Milan-Inter, Pioli: “Infortuni Mandzukic e Bennacer, ecco le loro condizioni”

Milan-Inter, Pioli sulle condizioni di Mandzukic e Bennacer

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato delle condizioni fisiche di Mario Mandzukic e Ismael Bennacer. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: “Mandzukic purtroppo ha avuto una lievissima lesione, già oggi lavorava. Mi auguro non sia un’assenza lunga, stava entrando in condizione e ne abbiamo bisogno. Bennacer non ha avuto una ricaduta, solo che il muscolo ha bisogno di tempo, anche lui spero di averlo a breve”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>