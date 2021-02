Milan-Inter, Pioli: “Giochiamo un derby che non si vedeva da tantissimo”

Milan-Inter, le parole di Pioli

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato della crescita della squadra e si è detto soddisfatto di una classifica che non si vedeva da tantissimo. Queste le parole in conferenza stampa: “Io ho sempre creduto tanto nel nostro lavoro, nella qualità dei giocatori e nell’ambizione del club. Abbiamo iniziato un percorso, che ci sta dando ottimi risultati. Domani giochiamo un Derby che non si vedeva da tantissimo, con una grande classifica. Siamo concentrati, vogliosi”. ‘Milan on fire!’: ecco foto e video del murale apparso a San Siro alla vigilia del derby >>>