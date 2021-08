Milan, Giroud: “Sarri? Lo ringrazio, ora spero di fare grandi cose con Pioli”

Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni sul suo ex allenatore Maurizio Sarri

Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni sul suo ex allenatore Maurizio Sarri: "Non ho avuto l'occasione di parlare con Sarri. Abbiamo condiviso una grande stagione. E' stata una grande soddisfazione vincere l'Europa League: in quella stagione ho davvero giocato tanto, concludendo anche come capocannoniere della competizione. Ho sentito i suoi commenti e lo ringrazio. E' un ottimo manager, ma ora quello che conta per me è trovarmi con Pioli: è un grande manager e spero di fare grandi cose con lui".